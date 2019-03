"Donne di Sicilia", la presentazione del libro alla chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi

Raccontare le donne, le loro conquiste e le loro lotte nel tempo, lontano dagli stereotipi e dai luoghi comuni, per diffondere una nuova visione della realtà femminile e offrire uno spunto di riflessione in un momento storico complesso, che registra ancora discriminazioni e violenze.

È attorno a questa idea che ruota l'evento organizzato dal Coordinamento delle Pari Opportunità della Uil Pensionati Sicilia insieme alla Uil e all'ADA Sicilia, in occasione dell'ormai prossima Festa della Donna.

Martedì 5 marzo a Palermo, a partire dalle 15:30 presso la Chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi in via Maqueda (angolo via del Celso) si terrà la presentazione del libro "Donne di Sicilia" scritto da Santi Gnoffo e pubblicato da Qanat Edizioni. Un omaggio all'identità femminile isolana attraverso il ritratto di donne vissute in epoche diverse, accomunate dall'indole rivoluzionaria e anteprimista.

I lavori, introdotti e coordinati dalla responsabile delle Pari Opportunità della Uil Pensionati Sicilia Marianna La Barbera, si apriranno con i saluti di Stefania Garifo ed Enza D'Anna, rispettivamente presidente e vice della cooperativa "Dedalus - I Labirinti dell'Arte" e proseguiranno con gli interventi dell'autore e dell'editore Toni Saetta.

Seguiranno le riflessioni di Antonella Macaluso, presidente dell'associazione"Un Nuovo Giorno" , impegnata a sostegno del reinserimento sociale e occupazionale dei soggetti più fragili quali i detenuti, del segretario generale della Uil Pensionati Sicilia Antonino Toscano e della coordinatrice regionale delle Pari Opportunità della Uil Sicilia Vilma Costa. Le conclusioni saranno affidate a Claudio Barone, segretario generale della Uil Sicilia.