Donna in penombra, la presentazione del libro su storie semiserie di donne poco importanti

Presentazione del libro di Mariceta Gandolfo alla Ulite-Auser Università Libera Itinerante della Terza Età. Saluti introduttivi di Maria Vita Gambina presidente della Ulite. Relatrice prof.ssa Marzia Snaiderbaur: Letture di Viviana Gandolfo.

È l'altra metà del cielo a parlare negli originali racconti di Mariceta Gandolfo, che ha voluto dar voce alle compagne degli “eroi” che popolano il panorama storico-letterario di tutti i tempi. Dalla bella Penelope, alla paziente compagna del commissario siciliano più conosciuto al mondo, la nostra autrice ha puntato i riflettori su di loro, sulle grandi donne che stanno sempre dietro ogni grande uomo, anche se spesso soltanto dietro le quinte, pazienti, ma non troppo, nell'assecondare gli illuminati personaggi che hanno accompagnato nel corso della loro esistenza.

Con un linguaggio che si cala di volta in volta nel contesto storico e sociale delle scene rappresentate, Mariceta Gandolfo regala ai lettori briosi racconti in cui i due universi, il femminile e il maschile, s'incontrano e si scontrano, lasciandoci assistere a delle divertenti diatribe di fronte alle quali il lettore, ergendosi a giudice, non saprà dove far pendere l'ago della bilancia. Un'opera sapientemente costruita, senza dubbio preziosa e ricca di spunti di riflessione.

