"Donna sacra di Sicilia", la presentazione del volume a Palazzo dei Normanni

La presentazione del volume "Donna Sacra di Sicilia", a cura di Francesco La Rosa e Mariella Cutrona, sarà l'importante appuntamento culturale che si terrà giovedì, 22 novembre, alle ore 18.00 a Palermo, nella Sala Mattarella, ex Sala Gialla, di Palazzo dei Normanni.

L'incontro vedrà il contributo del Presidente della Regione Sicilia, on. Nello Musumeci e dell'Assessore all'Istruzione, on. prof. Roberto Lagalla. Il volume “Donna Sacra di Sicilia”, che ha ottenuto il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, è un progetto culturale, ideato da Francesco La Rosa, noto blogger perugino, che si è avvalso della collaborazione di Mariella Cutrona. La Rosa e Cutrona hanno saputo coinvolgere diversi autori, anche non isolani, nella esplorazione della sacralità mistica e laica della donna siciliana attraverso storie, miti, leggende e valori che rendono l'universo femminile poliedrico e misterioso.

I racconti sono un coro eterogeneo femminile di poetesse, patriote, sante, dee, ninfe e donne comuni che hanno saputo elevarsi con passione e vivere gli ideali più nobili della Sicilia. La narrazione diversa e nuova delle tradizioni acquista rilevanza nell'offrire un insieme di storie supreme che costituiscono i modelli dell'agire umano: i miti. Schemi esemplari del bisogno dell'uomo che permettono di interpretare aspetti della vita di tutti i giorni, vicende che abitano la mente umana, come se fossero un'eredità o un patrimonio comune a tutti.

I miti in questo volume vengono combinati e ricombinati per dare vita e sacralità a storie originali, volte a spiegare la quotidianità di ciascuno.

Dalle parole degli autori emerge come la funzione narrativa sia tipica di ogni individuo e come il narrare sia un atto fisiologico, quasi come il respirare.

Il libro è uno stimolante viatico e mezzo di approccio alla figura femminile siciliana, intesa come un'identità senza tempo nel suo essere contemporaneamente moglie, madre, donna, femmina e custode del focolare domestico. Donne coraggiose che lasciano un'immagine nell'anima di questo territorio che è più di un'isola, è più di una regione, è una terra che, nel lento snocciolarsi dei secoli, ha subito l’influenza e il dominio dei Vandali, degli Ostrogoti, dei Bizantini, degli Arabi, dei Normanni. Encomiabile il lavoro di ricerca degli autori nel rendere trasparente l’idea della donna nel tempo: il suo coraggio di fronte al nemico, la sua lealtà con la bellezza e la sacralità delle tradizioni, di cui è d'obbligo nutrirsi, e le vicende cariche di simboli e di realtà miste a magia. Un ciclo dove ogni donna si riflette e l'individuo ha si colloca all'interno del contesto storico, culturale e sociale di riferimento.