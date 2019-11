Sogni e disagi di una generazione precaria in un libro, la presentazione all'Orto Botanico

Venerdì 29 novembre alle ore 17:00 verrà presentato in anteprima a Palermo presso la Sala Lanza dell’Orto botanico il libro - in uscita in tutte le librerie lo stesso 29 novembre - “Diario inquieto di un’insegnante precaria” di Mari Albanese e Maria Grazia Maggio.

Alla presentazione dialogheranno con le autrici il giornalista Rai Mario Azzolini e la blogger Giusi Patti Holmes. Con letture a cura di Viviana Lombardo e Domenico Bravo e musiche a cura di Gloria Liarda.

Le due autrici, entrambe insegnanti, attingono al loro vissuto personale, per regalarci, attraverso un coinvolgente racconto a due voci, uno sguardo disincantato sul mondo della scuola, un manifesto della precarietà dei giorni nostri che avviluppa il lavoro e i sentimenti.