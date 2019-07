"Depistato", al Rouge et Noir il libro di Lo Bianco e Rizza sui misteri di via D'Amelio

Un martedì dedicato ai libri al Rouge et Noir, il 9 luglio dalle 19:30 in sala Rouge presentazione del volume di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza “Depistato - Il mistero di via D’Amelio: tutti i buchi neri della strage nella più clamorosa falsificazione della Repubblica“, casa editrice Chiarelettere. Con gli autori dialogheranno Salvatore Borsellino, Antonio Ingroia, Fabio Repici e Antonino Vullo.

In queste pagine è raccontato il depistaggio di via D’Amelio alla luce delle nuove acquisizioni e sentenze: il protagonismo dei servizi segreti e la continuità storica con le deviazioni che hanno caratterizzato la storia delle stragi in Italia, da Piazza Fontana alla stazione di Bologna.

Giuseppe Lo Bianco, cronista di giudiziaria da trentaquattro anni, ha lavorato al giornale «L’Ora» di Palermo e all’agenzia Ansa, ha collaborato con «L’Espresso» e oggi è corrispondente dalla Sicilia per «il Fatto Quotidiano». È autore di The Truman Boss (con Vincenzo Balli, Castelvecchi 2017) e La Repubblica delle stragi (a cura di Salvatore Borsellino, Paper First 2018), ed è tra i fondatori dell’Associazione Memoria e Futuro.

Sandra Rizza ha imparato il mestiere di giornalista negli stanzoni de «L’Ora» di Palermo, negli anni caldi della guerra di mafia, passando presto alla cronaca nera e giudiziaria. Ha collaborato con «il manifesto» e con «La Stampa», ed è stata corrispondente dalla Sicilia del settimanale «Panorama» negli anni delle stragi 1992-93. Per un decennio redattore giudiziario dell’Ansa di Palermo, oggi collabora con «il Fatto Quotidiano».

Insieme hanno raccontato i retroscena dello stragismo eversivo nei libri L’agenda rossa di Paolo Borsellino (2007), Profondo nero (2009), L’agenda nera della Seconda repubblica (2010), Antonio Ingroia. Io so (2012), tutti pubblicati da Chiarelettere, e Ombre nere (Rizzoli 2018). Bookshop a cura de La Feltrinelli Libri e Musica Palermo. Brindisi offerto da Tasca d’Almerita.