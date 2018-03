"Cromorama, come il colore ha cambiato il nostro sguardo": il libro a Palazzo Notarbartolo

Per gli incontri con gli scrittori, venerdì 9 marzo a Palazzo Notarbartolo, sarà ospitato Riccardo Falcinelli, uno dei più apprezzati grafici e art director italiani, docente e scrittore di saggi dedicati alla cultura visiva e al design.

Sfogliando e commentando insieme all'autore, il suo ultimo libro "Cromorama, come il colore ha cambiato il nostro sguardo", ricostruiremo la complessità culturale, visiva e simbolica del colore. L'evento, promosso nell'ambito delle attività del dottorato di ricerca in architettura, arti e pianificazione dell'Università degli Studi di Palermo, è organizzato in collaborazione con la libreria Modusvivendi.