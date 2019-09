"Crocerossine in Sicilia", al loggiato San Bartolomeo il libro e il ricordo alla moglie di Dalla Chiesa

Venerdì 6 settembre al Loggiato San Bartolomeo in via Vittorio Emanuele 25 si terrà un ricordo di Emanuela Setti Carraro, moglie del Prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, in occasione della presentazione del volume "Crocerossine in Sicilia", scritto dallo storico VIttorio Lo Jacono, edito da Spazio Cultura.

Alla tavola rotonda organizzata dall'Inner Wheel Palermo Normanna, presieduto da Angela Mattarella Fundarò, alla presenza di autorità civili e militari, interverranno: il Sindaco Leoluca Orlando, il Generale Giovanni Cataldo dell'Arma dei Carabinieri, l'ispettrice nazionale delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, sorella Emilia Bruna Scarcella, e l'ispettrice regionale II. V.V. CRI Sicilia sorella Anna Di Marzo.