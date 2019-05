"Croce di pietra", il libro di Francesco Teriaca in un incontro al Platone

Croce di pietra dedicata ad Alia e alla saga familiare il cui protagonista è don Pietro Costanza. Una storia ambientata in Sicilia alla fine dell'800, in cui in chiave etnoantropologica si rivivono usi, costumi e mentalità di una Sicilia rurale ormai scomparsa. Molti dei personaggi sono veri, come vere sono molte delle storie, in una miscellanea fra realtà e fantasia.

Ha l'impianto di un romanzo storico, anche se I grandi eventi della storiografia ufficiale rimangono in filigrana per lasciare un posto di primo piano, invece, alla vita quotidiana, descritta nei minimi particolari, con un'attenzione antropologica nei confronti di usi, costumi e riti collettivi, che vengono ricostruiti fedelmente...". L' Autore, presentato da Anna Capra, dialogherà con la dott.ssa Eliana Calandra, direttrice dell'Archivio Storico comunale, della Biblioteca di Casa Professa e del Museo Pitrè. Interverrà Pierluigi Aurea. Conclusioni di Ninni Casamento. Ingresso libero.