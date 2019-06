Matteo Viviani sbarca a Palermo, una iena tra i libri di Sanlorenzo Mercato

Un weekend di presentazioni al Sanlorenzo mercato (via San Lorenzo 288) organizzate dalla libreria Flaccovio Mondadori. Venerdì 21 giugno alle 19 la Iena Matteo Viviani presenta il libro "La crisalide nel fango" con la professoressa Rosa Alba Raia: un noir dai risvolti pulp, una narrazione a tre voci, serrata e avvincente fino al finale che giunge cupo, logico e inaspettatamente crudele.

Sinossi "La crisalide del fango"

Milano, febbraio, lungo i navigli. Alessandro è sicuro di sé, altruista, irrequieto. Fuma marijuana, beve e cerca qualcosa che va oltre le donne che si porta a letto. Raffaele non cerca nulla; vive, nascosto in se stesso e nelle sue perversioni, covando un lato oscuro in continua evoluzione. I due sembrano destinati a non incontrarsi mai eppure qualcosa li lega: Sonia, una ragazzina bionda di origini finlandesi a cui Raffaele dà ripetizioni di matematica e a cui Ale regala il primo orgasmo, misto a sangue e lacrime. Poi c'è quella presenza torbida, quell'entità folle e irreale che progressivamente entra nella vita dei protagonisti, cambiandone forma. Un noir dai risvolti pulp, una narrazione a tre voci, serrata e avvincente fino al finale che giunge cupo, logico e inaspettatamente crudele.