"Colori nella penombra", il libro di Tommaso Di Gesaro all'Istituto Florio Salamone

Martedì 3 dicembre alle 16:30 presso la Sala concerti dell'Istituto dei Ciechi "Istituto Florio - Salamone", via Angiò, 27 - Palermo, si terrà la presentazione del libro di Tommaso Di Gesaro Colori nella penombra, pubblicato da Spazio Cultura Edizioni nella nuova collana Spazio Narrativa - VOX con allegato audio-libro.

Di Gesaro scrive un'autobiografia toccante e avvincente, partendo dall'infanzia a Isnello segnata dalla sua cecità arrivata troppo presto, ma non così presto da non aver conosciuto i colori e le luci del mondo. Una cecità che non ha impedito all'autore di entrare in contatto con il mondo del lavoro, l'amore e la fede cristiana, nonostante le difficoltà e gli impedimenti che la mancanza della vista spesso porta.

L'incontro vedrà la partecipazione, oltre che dell'autore, anche di molte personalità dell'ambiente culturale palermitano, e non solo, che hanno collaborato alla realizzazione del libro e della sua versione audio. Oltre l'intervento dell'editore e libraio, Nicola Macaione, e del direttore editoriale della collana Spazio Narrativa, Biagio Balistreri, l'incontro sarà arricchito dal contributo di Laura Ephrikian, che ha prestato la sua voce per l'incisione dell'audio-libro e che per l'occasione ne leggerà alcuni brani, e dall'accompagnamento musicale dal vivo di Salvo Capizzi, musicista e autore del commento musicale dell'audio-libro. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Anna Cane.