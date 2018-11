"Colori nella penombra", Tommaso Di Gesaro presenta il suo libro ai Cantieri Culturali

Mercoledì 21 novembre alle ore 17:00, alla Sala Michele Perriera dei Cantieri Culturali della Zisa, Via Paolo Gili, 4 - Palermo, sarà presentato “Colori nella penombra” di Tommaso Di Gesaro. Un romanzo autobiografico pubblicato da Spazio Cultura Edizioni nella nuovissima collana editoriale Spazio Narrativa VOX diretta da Biagio Balistreri. Al volume è allegato un CD audio-libro letto dalla nota attrice italiana Laura Ephrikian che sarà presente per la traduzione in lettura di alcuni brani del libro.

L'autore è l'attuale presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione territoriale di Palermo. La presente pubblicazione è la sua prima esperienza letteraria ed è stata pensata per diffondere, soprattutto tra le persone in difficoltà, un messaggio di fiducia e di speranza. “I primi destinatari di questo libro sono i miei compagni di sventura, disabili non vedenti che spesso si lasciano andare, si chiudono in se stessi, si scoraggiano – dice infatti l’autore Tommaso Di Gesaro -. Non vivono a pieno la loro vita e io vorrei spronarli a fare esattamente il contrario, rischiando anche se è il caso. Nella mia vita io ho sempre rischiato”.

A moderare l'incontro sarà il giornalista Rai Roberto Gueli. Oltre all'autore, saranno presenti: Mario Barbuto, presidente nazionale U.I.C.I. Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS che illustrerà le attività dell'associazione; Stefano Canzoneri, pittore e scenografo autore delle immagini di copertina che per l'occasione esporrà le sue opere pittoriche; Salvo Capizzi, musicista e compositore, autore dei brani contenuti nell'audio-libro che si esibirà insieme al chitarrista Martin Cuticchio proponendo la colonna sonora dell'opera editoriale; Giacomo Cuticchio, ingegnere del suono, ha curato le riprese mix e master dell'audio-libro che esporrà brevemente la struttura del CD; Biagio Balistreri, direttore editoriale; Nicola Macaione, Editore; Anna Cane, giornalista, curatrice dell'ufficio stampa. E' prevista la partecipazione all'evento del Sindaco di Palermo, il prof. Leoluca Orlando.