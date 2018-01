“Claudio, il principe inatteso", il libro di Pierangelo Buongiorno a Bagheria

In occasione del secondo appuntamento con incontrarti, sabato 20 gennaio 2018 alle ore 18.00 al Caffè letterario Don Gino in via Dante 66 a Bagheria (PA) si terrà la presentazione del saggio storico dal titolo “Claudio, il principe inatteso” di Pierangelo Buongiorno pubblicato da 21 editore.

Con l’autore interverranno Giusto Traina, professore di storia romana all’Universitè Paris IV: Paris-Sorbonne, il professore Francesco Caparrotta e il giornalista Camillo Scaduto.



Il libro: Il colpo di mano con il quale Claudio si impadronì dell’impero arrivò la sera del 24 gennaio 41. Caligola era stato ucciso da poche ore e il senato arrancava sulla decisione da assumere. Tiberio Claudio Nerone Germanico fu salutato imperatore dai pretoriani, che lo condussero al castro. Dopo alcune ore di tensione, il senato dovette cedere e conferirgli formalmente il potere.

Iniziava un principato inatteso, ma non imprevedibile. Del resto per formazione, vincoli familiari e legami politici, quella di Claudio era la candidatura più forte per la successione. Di certo una soluzione più credibile del ripristino della libertas repubblicana, che solo pochi idealisti in fondo volevano, ma che nessuno di quanti sedevano in senato aveva mai conosciuto.

Claudio governò oltre tredici anni, vissuti sotto ripetute minacce di congiure e rovesciamenti di sorte. Nonostante lo sfavore di Seneca e poi della storiografia senatoria, che ce lo consegnano come un debole soggiogato da donne e liberti, Claudio ampliò i confini dell’impero, ne ammodernò le strutture amministrative e modificò profondamente quelle istituzionali, quasi sempre però in nome di una pretesa continuità con i modelli della tradizione.



L’autore: Pierangelo Buongiorno è professore associato di diritto romano all’Università del Salento (Lecce). Dal 2014 dirige, all’Università di Münster, il progetto PAROS, finalizzato alla ricostruzione delle deliberazioni del senato romano in età repubblicana e imperiale. È autore di saggi scientifici in ambito storico-giuridico, tra i quali il libro Senatus consulta Claudianis temporibus facta (ESI, 2010), premiato con l’ottavo Premio Romanistico Internazionale “G. Boulvert”.