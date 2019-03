Chiacchiere da bar diventa un libro, Francesco Massaro lo presenta a Sanlorenzo Mercato

Osservazioni, piccoli squarci di vissuti a volte brevi, altre volte più ponderati e ragionati, tra battute esilaranti, clienti stralunati, ricordi nostalgici, situazioni strampalate, eppure verissime: la varia umanità che frequenta il Bar Massaro è al centro del libro "Chiacchiere da bar" di Francesco Massaro, Torri Del Vento Edizioni, che sarà presentato il 6 marzo alle 19 a Sanlorenzo Mercato.

Con l'autore, protagonista narratore di aneddoti esilaranti e spunti dolceamari, anche i due giornalisti Vincenzo Marannano e Fabrizio Carrera. Il bar raccontato con il cinismo e il distacco di cui Francesco Massaro è capace, diviene espressione anche di solitudini di personaggi, ognuno con i propri vizi privati e pubbliche virtù.

Cronista per vent'anni di nera e di giudiziaria al “Giornale di Sicilia” dove ha raccontato i fatti di cronaca più importanti a cavallo fra gli anni Novanta e il Duemila, vincitore del premio “Mario Francese”, Francesco Massaro nel 1998 ha fatto una scelta di campo. Per dieci anni ha vissuto in bilico tra la sua vecchia e nuova vita da proprietario del bar, finché ha deciso di assumersene in pieno la responsabilità. Ma non si è liberato mai di quel “tic” della scrittura.