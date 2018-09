"Cetti Curfino", il romanzo Massimo Maugeri per gli incontri d'autunno a Cefalù

Con Massimo Maugeri e il suo romanzo “Cetti Curfino”, edito da La nave di Teseo, riprendono il 27 settembre a Cefalù gli Incontri d’autunno, la rassegna culturale curata da Giovanni Cristina e Franco Nicastro. Con Maugeri dialogherà Santa Franco. Appuntamento al cinema Di Francesca alle ore 18.

Maugeri scrive sulle pagine culturali di magazine e quotidiani, è autore di romanzi, saggi e racconti, ha ideato e gestisce uno dei più noti blog letterari italiani: letteratitudine.it. Il suo nuovo romanzo ha come protagonista un giovane giornalista alle prime armi che entra in carcere per incontrare una detenuta, Cetti Curfino, una donna travolta da una drammatica storia di vita che il cronista ha letto sui quotidiani. Nel racconto della sua vicenda riaffiorano i temi, molto attuali, di una società che sa essere crudele. Il giornalista ha subito creduto che la sua storia andasse raccontata dalla stessa protagonista, una donna sola e piena di rabbia che si confronta con una realtà nella quale prosperano lavoro nero e morti bianche, dove le donne sono ostaggio dei più forti e dei pregiudizi. Emerge il quadro disperato di una società nella quale il riscatto dei più deboli è difficile se non impossibile.