"Cambio rotta", come circumnavigare l'Italia in 60 tappe: il libro di Simona Merlo a Monreale

Sarà presentato martedì 28 gennaio a Monreale presso la storica sede del Circolo di Cultura Italia in Piazza Vittorio Emanuele n. 2, il libro intervista “Cambio Rotta" di Simona Merlo, nel quale l’autrice racconta, con sapiente maestria e abilità letteraria, la circumnavigazione dell’Italia in 60 tappe su un trimarano di otto metri da parte di Marco Rossato, in compagnia del suo amico a quattro zampe Muttley.

Un libro eccezionale dove diversi sono i temi affrontati: la disabilità, l'accessibilità dei porti, ai porti, la navigazione in barca a vela, la salvaguardia dell’ambiente e dei mari. Tema principale del “salotto letterario” che si terrà a partire dalle 17 sarà la “disabilità”.

A coordinare l’evento e a dialogare con l’autrice, la Prof.ssa Daniela Balsano; interverranno il garante per la disabilità del Comune di Monreale Dott. Salvatore Porrovecchio, lo psicoterapeuta Dott. Giovanni Ferraro e Salvatore Campanella. “Il Circolo Cultura Italia” afferma il Presidente Prof. Claudio Burgio “è lieto di ospitare iniziative che affrontino temi importanti come la disabilità e che sensibilizzalino il territorio”.