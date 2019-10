Borghi e meraviglie di Sicilia, 58 luoghi in un libro: la presentazione a Piana degli Albanesi

Una Sicilia non convenzionale raccontata attraverso i suoi borghi dimenticati o premiati dal turismo per arte ed enogastronomia. Sono 58 i luoghi dell’Isola esplorati da Fabrizio Ferreri ed Emilio Filadelfo Messina, autori del libro “Borghi di Sicilia” (Dario Flaccovio Editore), tutti paesaggi incontaminati che verranno raccontati sabato 5 ottobre, alle 18, al museo Civico Nicola Barbato, in via P.G. Guzzetta, 13, di Piana degli Albanesi.

Il libro rappresenta la Sicilia nelle sue trame territoriali inedite, coniugando testo e fotografia e coinvolgendo direttamente le comunità locali che vivono sul territorio, con un approccio innovativo tra fotografia d’autore, evocazione letteraria e guida turistica di nuova concezione.

Il risultato è una prospettiva interna che consente al curioso, al turista e allo studioso, traiettorie di conoscenza ed esperienza della Sicilia insolite e non stereotipate. L’evento è promosso e organizzato con la collaborazione del movimento politico-culturale Flet. Dialoga con l’autore Ferdinando Mandalà di Flet. Ingresso gratuito.