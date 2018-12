"Betulla" e ritmi swing daddies, la presentazione del libretto d'artista da Prospero

In occasione dell’uscita del quinto volume "Betulla/Francesca Rossi", l’enoteca letteraria di Palermo Prospero ospita la presentazione del progetto "Betulla", una collana di libretti d'artista pubblicata da Glifo Edizioni. Appuntamento per giovedì 20 dicembre in via Marche 8 alle ore 18.30, ingresso gratuito.

Un pomeriggio in compagnia di alcuni degli artisti che hanno contribuito, con i loro disegni, a fare di "Betulla" un successo editoriale, con la possibilità di farsi firmare le copie acquistate. L’evento prevede l’intervento del disegnatore e pittore Alessandro Bazan, l’illustratore e "fumettaro" Silvestro Nicolaci, il pittore Igor Scalisi Palminteri e gli editori di Glifo Edizioni, Luca Lo Coco e Sarah Di Benedetto. A seguire, alle ore 21, musica dal vivo con gli Swing Daddies, una band swing capitanata da Freddy Velasquez (voce e Chitarra), Stefano Velasquez, batteria, Enio Peritore al contrabbasso e, in occasione di questo concerto, il vibrafonista palermitano Gabriele Palumbo.

Cos'è Prospero? È la prima enoteca letteraria di Palermo. Un luogo aperto a tutti, tutti i giorni, in cui consultare e acquistare libri di case editrici indipendenti per tutte le età, navigare wi-fi, assistere a concerti, performance teatrali, laboratori per bambini, reading e presentazioni editoriali. Un open space in cui libri, musica e vino convivono e si stimolano a vicenda.