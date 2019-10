Il Bellini nella musica delle carrozze, il teatro in un libro tra presentazione e visita guidata

Venerdì 25 ottobre, alle 18.30, al Real Teatro Bellini di Palermo (Piazza Bellini, 7 - Palermo), verrà presentato Bellini nella musica delle carrozze di Lina Maria Ugolini, l’ultimo romanzo di Edizioni Kalós.

Il volume racconta gli affetti, la formazione artistica, gli amori, i viaggi, le amicizie e le opere del grande compositore siciliano dagli occhi azzurri. Un ritratto di Vincenzo Bellini che da Catania parte seguendo la musica del tempo delle carrozze che lo hanno accompagnato in lungo e in largo nell’Ottocento per i teatri dello Stivale e Oltralpe, fino al ritorno a casa di un’ultima carrozza da Parigi.

Pagine che ricreano la poesia di una vita densa e profonda, facendo letteralmente muovere, nell’animazione dei disegni, ruote e cavalli su pentagrammi di note volte a ricordare Bellini come cantore di melodie lunghe, struggenti e immortali. Introdurrà l'incontro Salvino Leone, direttore editoriale di Edizioni Kalós. Insieme all'autrice parlerà del libro il giornalista Totò Rizzo.

Leggerà alcuni brani del volume l'attore Alfredo Amoroso. Al termine della presentazione le guide di Terradamare - Cooperativa Turistica a Palermo offriranno una breve visita guidata del teatro. Evento gratuito, posti limitati.