"A libro aperto", lo psicoanalista Massimo Recalcati protagonista di un incontro al Biondo

Massimo Recalcati, psicoanalista di fama internazionale, sarà a Palermo il 26 Febbraio 2019 alle ore 17,30 al Teatro Biondo per un incontro organizzato dal C.I.D.I. di Palermo (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) insieme alle associazioni Genitori e Figli e Joans Palermo: a partire dalla sua ultima opera , "A libro aperto. Una vita è i suoi libri" (Feltrinelli). Recalcati ci condurrà in una riflessione che i libri hanno nella nostra vita , soprattutto quando si verifica l'evento dell'incontro, in cui non siamo solo noi a leggere il libro, ma è il libro che ci legge. Per partecipare all'incontro, particolarmente indicato per insegnanti, educatori e psicologi, ma aperto anche a tutti gli interessati, è necessario iscriversi attraverso il sito del Cidi versando un contributo spese di 8 euro.

