"Anticorruzione pop" nella sede di Libera, come combattere il malaffare in un libro

Mercoledì 24 gennaio, alle ore 18, alla Bottega dei Sapori e dei Saperi della Legalità di Libera, l'incontro per la presentazione del libro "Anticorruzione Pop".

“È semplice combattere il malaffare se sai come farlo”. Una tesi sostenuta con forza da Leonardo Ferrante e Alberto Vannucci nel loro libro “Anticorruzione Pop”, (edizioni Gruppo Abele), occasione di dibattito nell’incontro in programma alle 18 di mercoledì 24 gennaio alla Bottega dei Sapori e dei Saperi della Legalità di Libera, in piazza Castelnuovo 13, a Palermo.

Un pomeriggio di ampia riflessione, ispirato dai due autori: Ferrante, quale referente nazionale del settore Anticorruzione civica e cittadinanza monitorante delle associazioni “Libera” e “Gruppo Abele”; Vannucci da professore di Scienze politiche presso l’Università di Pisa, ma da anni impegnato in studi e ricerche sulla corruzione.

«La corruzione va anzitutto prevenuta - scrivono i due autori - anticipandola prima che si compia, costruendo un apparato pubblico dalle mura di vetro, anzi di cristallo infrangibile, dove tutto sia osservabile e valutabile da tutti, ma con porte blindate per assicurare protezione dai ladri, rendendo il vivere collettivo (e la cosa pubblica) inospitale per i corruttori, inaccettabile ai corrotti, indisponibile alle mafie».

Tante le motivazioni che sottendono a un libro come “Anticorruzione pop”: perché è un libro che non si ferma certamente alla superficie; è scritto con un linguaggio semplice ma rigoroso; attinge a piene mani dall’immaginario popolare; perché è rivolto a tutti e perché nella battaglia contro la corruzione si può vincere soltanto insieme, grazie a un’azione popolare diffusa sul territorio.

È sostanzialmente un primo tentativo di connettere riflessioni, modelli, analisi e proposte fino a oggi sviluppate indipendentemente le une dalle altre, ma tutte accomunate da un comune bisogno: porre fine al sistema corruttivo che mina la base del nostro Paese. A parlarcene nel dettaglio, mercoledì pomeriggio, sarà Leonardo Ferrante, con il quale interagiranno Ludovica Ioppolo e Giuseppe Ragusa. Ingresso libero.