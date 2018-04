Mimmo Cuticchio, la sua vita tra pupi e paladini in un libro: appuntamento a villa Zito

“Alle armi, cavalieri!” Mimmo Cuticchio a Villa Zito. Venerdì 20 aprile alle 18 appuntamento con la presentazione del libro edito da Donzelli con le storie del puparo che ha fatto rivivere storie e paladini.

Orlando e Rinaldo che si sfidano a duello, la bella e intraprendente Angelica, che proprio non ci sta a fare da oggetto del contendere e reclama uno spazio tutto suo nella storia; Astolfo, che a cavallo di Ippogrifo raggiunge la luna per recuperare il senno di Orlando che si strugge d'amore. La Fondazione Sicilia celebra un'epopea immortale venerdì alle 18 a Villa Zito con un evento aperto a grandi e piccini, “Alle armi, cavalieri! - Le storie dei paladini di Francia raccontate da Mimmo Cuticchio” (Donzelli editore).

All'incontro prenderanno parte il presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, il presidente dell'Università Iulm di Milano, Giovanni Puglisi, l'editore Carmine Donzelli e Bianca Lazzaro, direttore della Collana Fiabe e storie. E naturalmente lui, Mimmo Cuticchio, puparo per eccellenza e uomo di teatro a tutto tondo, i cui racconti rivivono nelle storie dei paladini e nelle illustrazioni di Tania Giordano per il volume edito da Donzelli, e che non mancherà di intrattenere il pubblico e di tenerlo con il fiato sospeso con la sua arte carica di esperienza e passione.

“Ancora una volta la Fondazione Sicilia si fa promotrice di un evento che unisce bambini e adulti, tradizione e innovazione, il territorio e la grande tradizione dei cantastorie - dice il presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore - perché anche attraverso un artista come Mimmo Cuticchio il teatro dei pupi oggi è più vivo che mai, non solo in Sicilia ma in tutto il mondo. Il 2018 è insieme l'anno di Palermo capitale italiana della cultura e quello dei 70 anni di Cuticchio, e trovo che questa sia una coincidenza molto significativa”.