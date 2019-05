"Aldo ed Helios, un sogno di libertà": Massimo Brizzi presenta il suo libro alla Feltrinelli

Venerdì 10 maggio presentazione del libro "Aldo ed Helios. Un sogno di libertà". Alla Feltrinelli, insieme all'autore Massimo Brizzi, ne dialogherà la giornalista Carla Andrea Fundarotto.

Aid Abdellah, conosciuto come Aldo, è stato ucciso a piazzale Ungheria a Palermo, sotto dei portici che per lui erano "casa", un duro colpo per tutta la città che è rimasta molto turbata. "Aldo ed Helios. Un sogno di libertà" (Ex Libris), è la testimonianza del messaggio di libertà e aggregazione di un uomo e il suo gatto che dopo aver girato il mondo, arrivano a Palermo.

Una storia raccontata dal giornalista di TeleOne Massimo Brizzi, amico del mimo francese che aveva scelto la strada come casa per lui e il suo amatissimo gatto Helios. Il libro sarà presentato alla libreria Feltrinelli di Palermo, venerdì 10 maggio alle 18. Modera la giornalista Carla Andrea Fundarotto che dialogherà con l'autore. Aldo amava la musica e venerdì Martina Licari soprano, accompagnata da Gianbartolo Porretta al pianoforte, dedicheranno ai presenti 2 arie musicali durante la presentazione del libro.

L'attrice Francesca Picciurro, leggerà alcune pagine tratte dal testo, intitolato ad Aldo e al suo gatto. Presente anche Carlo Guidotti editore e giornalista. Un appuntamento significativo per conoscere di più sulla testimonianza d'amore che Aldo il francese giramondo ha diffuso in città. Una testimonianza ed un messaggio libero da pregiudizi che Palermo nel nome di Aldo si impegna a trasmettere nel resto d'Italia.