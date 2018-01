"E adesso la palla passa a me", la presentazione del libro alle Paoline

La Libreria Paoline di Palermo, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Palermo, organizza per giovedì 11 gennaio, ore 18, presso la Sala Alberione della libreria, la presentazione del libro "E adesso la palla passa a me".

All’incontro intervengono Giuseppe Notarstefano, Direttore Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Palermo. Domenico Anastasi, Responsabile Progetto carceri Azione Cattolica di Palermo. Lorenzo Messina, Comunità di Sant’Egidio di Palermo. Rita Barbera, Direttrice carcere Ucciardone. Corrado Lorefice Arcivescovo di Palermo. Consuelo Lupo, attrice. Introduce e coordina, Fernanda Di Monte, giornalista. Sarà presente l’Autore, Antonio Mattone.

Il titolo del libro "E adesso la palla passa a me" è la frase scritta da un detenuto in una lettera inviata all’autore. “Quando uscirò dal carcere la palla passa a me, come mi hai detto tante volte tu”. Antonio Mattone, che ha partecipato come esperto agli Stati Generali dell’Esecuzione Penale voluti dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando, nel libro racconta 10 anni di esperienza vissuti come volontario all’interno del carcere di Poggioreale e di altri penitenziari italiani, attraverso gli editoriali pubblicati su Il Mattino. Gli articoli trattano dei problemi e delle vicende di cui tanto si è parlato in questi anni. Sovraffollamento, sicurezza della società, violenza, salute, diritti negati, volontariato. Un viaggio dove alla fine un dato sembra inconfutabile: umanizzare il carcere farà bene a chi è detenuto come a chi non lo è.

Antonio Mattone è nato e vive a Napoli. Fin da giovane è impegnato nella Comunità di Sant’Egidio dove ha incontrato i bambini e gli anziani dei quartieri di Scampia, della Sanità e del Centro Storico. Dal 2006, visita ogni settimana i detenuti del carcere di Poggioreale, oggi intitolato a Giuseppe Salvia, e di altri penitenziari italiani. Ha partecipato come esperto agli Stati Generali dell’Esecuzione Penale. Editorialista de «Il Mattino» sui temi sociali e del carcere, è direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi di Napoli.