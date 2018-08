Cento autori per cento brani, la presentazione di "100 Memory" al Nautoscopio

Cento autori per cento brani legati alla propria memoria. Nasce da un’idea della casa editrice digitale Urban Apnea Edizioni, l’antologia “100 Memory”, una collezione di cento racconti che rappresentano la città di Palermo attraverso le voci collettive dei personaggi che la vivono. Il libro sarà presentato mercoledì 29 agosto, alle 20.30 al Nautoscopio Arte (piazzale Capitaneria di Porto).

Sarà una festa e un incontro insieme ad alcuni autori dell’antologia, tra cui Mimmo Calabrò, Maria Cubito, Marina Finettino e Marco Pomar, che presenteranno i testi della raccolta animando anche la musica alla consolle. Durante la serata, si alterneranno l'ascolto dei brani presenti nel libro e brevi letture di alcuni ricordi suggeriti dagli stessi autori. All’interno dell’antologia musicale, disponibile gratuitamente in versione digitale con collegamento interattivo a Spotify, sono riuniti i ricordi di scrittori, musicisti, artisti, giornalisti, critici musicali, insegnanti, imprenditori e blogger. Tra gli autori, musicisti come Angelo Sicurella, cantante solista e della band “Omosumo”, il chitarrista Dario Mangiaracina de “La rappresentante lista” e i “Tre Terzi”. E ancora i giornalisti Maurizio Zoppi e Marcello Benfante o il regista vincitore del nastro argento per il miglior documentario Antonio Bellia e gli scrittori Ettore Zanca e Giovanni Pannacci.