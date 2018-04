"100 attimi di imperfetta felicità", la presentazione del libro di Paolo Reali alla Feltrinelli

Presentazione del libro "100 attimi di imperfetta felicità" di Paolo Reali alla libreria Feltrinelli. Appuntamento per il 17 aprile alle ore 18.

In questo libro, un insieme di fotografie e brevi testi poetici, quasi istantanee in parole, il fotografo Paolo Raeli, conosciuto come il fotografo delle emozioni, fissa sulla pagina tutta la magia e la paura dell'adolescenza: un primo bacio, un tramonto sulla spiaggia, la musica nelle orecchie e l’auricolare diviso con una persona speciale. L’amore, la giovinezza, la tristezza, la gioia di esplorare e scoprire e cattura quel turbine di emozioni indicibili e potenti che ogni teenager ha dentro di sé. Uno stile unico e riconoscibile fra mille, che cattura atmosfere sognanti, attimi romantici e drammatici, pieni di vita e di emozione per non dimenticare, momenti che per un adolescente valgono la pena di essere vissuti. Paolo Reali è nato a Palermo e ha a cominciato a scattare foto quando aveva 17 anni per paura di dimenticarsi i momenti più belli della sua vita e da allora non ha mai smesso diventando un fotografo molto apprezzato.