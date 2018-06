Vanessa Redgrave alla corte di Orlando, il film del premio Oscar in anteprima a Palermo

Il Premio Oscar Vanessa Redgrave torna in Italia per presentare la sua opera prima da regista, "Sea Sorrow - Il dolore del mare", al cinema da mercoledì 20 giugno. Per l’occasione l’attrice di fama internazionale incontrerà il sindaco di Palermo Leoluca Orlando a Palazzo Comitini venerdì 22 giugno. Il docufilm sarà in programmazione a Palermo al cinema Aurora a partire da mercoledì 20 giugno.

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma lo scorso novembre e precedentemente al Festival di Cannes e al New York Film Festival, il documentario è prodotto da Carlo Nero, figlio di Redgrave, e affronta il dramma dei rifugiati che arrivano sulle coste europee da guerre e miserie d’oltremare, con uno sguardo particolare sui bambini, di cui Redgrave si occupa da tempo nel suo impegno umanitario. "Sea Sorrow - Il dolore del mare" rappresenta una riflessione personale e accorata da parte della regista sull'emergenza rifugiati, particolarmente importante e necessaria in questo momento, a fronte degli accadimenti degli ultimi giorni. Un progetto importante che testimonia il continuo impegno umanitario dell’attrice di fama internazionale, in questo caso patrocinato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) – principale organizzazione al mondo impegnata da oltre 56 anni a salvare vite umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, di sfollati e di apolidi e a costruire per loro un futuro migliore. Il documentario è supportato da Carlotta Sami, direttore delle comunicazioni con incarico di portavoce per il Sud Europa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). "Sea Sorrow - Il dolore del mare" di Vanessa Redgrave e con Ralph Fiennes, Emma Thompson, Lord Alfred Dubs, Martin Sherman, Simon Coate sarà distribuito in Italia da Officine UBU - che devolverà parte del ricavato all’UNHCR - a partire dal 20 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.