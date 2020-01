"Il libro d’artista edito inedito", la presentazione da Égliselab

S’inaugura sabato 8 febbraio 2020 alle ore 19.00 presso Égliselab (via dei Credenzieri, 13 – Palermo) il progetto espositivo Edito/Inedito a cura di Giuseppe Mendolia Calella.

All’interno del Lab di Église, luogo creativo interamente dedicato alla ricerca, ideazione e produzione di progetti fotografici e già attivo dal 2018, sarà possibile sfogliare 10 libri d’artista. Libri inediti perché realizzati manualmente, a tiratura limitata e/o stampati in proprio da artisti siciliani, accostati per tema o concetto ad altri libri d’artista firmati da grandi nomi delle arti visive contemporanee, prodotti da case editrici e quindi presenti sul mercato italiano e internazionale in molteplici copie.

L’idea è dimostrare la diversa natura del libro d’artista e il suo ruolo nel panorama artistico attuale. L’oggetto libro diventa opera democratica che può essere posseduta, non solo da collezionisti, ma anche da curiosi, appassionati e cultori della materia. Le pagine inedite e quelle edite raccontano il percorso e la ricerca artistica degli autori, ricerca traslata in forma di libro e con le peculiarità spazio/tempo tipiche dello stampato.

Narrazione, documentazione/archiviazione e introspezione sono i temi che caratterizzano questa selezione di libri che potranno essere sfogliati, toccati, annusati e in cui il contatto con il pubblico, non solo è richiesto, ma è anche necessario. I 10 libri esposti contengono contenuti di diversa natura: dalla fotografia alla grafica; dal video al disegno e alla scrittura. La mostra è curata da Giuseppe Mendolia Calella insieme a Balloon Project (di cui è co-fondatore con Valentina Barbagallo) piattaforma di ricerca che dal 2012 porta avanti uno studio sul libro d’artista e l’editoria indipendente nell’ambito delle arti visive contemporanee.

Autori: Daniela Ardiri, Francesco Balsamo, Giovanna Brogna Sonnino, Laura Cantale, Irene Catania, Sophie Calle, Fischli & Weiss, Damien Hirst, Urs Lüthi, Pipilotti Rist.

Gallery