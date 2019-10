"Leggete e bevetene tutti", la presentazione del libro di Elisabetta Musso al Salinas

La figura del sommelier svelata tra satira e parodia. Luoghi comuni e un vademecum essenziale di una figura professionale in un saggio dissacrante: Elisabetta Musso, avvocato, sommelier e scrittrice, presenta il suo libro “Leggete e bevetene tutti” (Dario Flaccovio Editore), sabato 19 ottobre, alle 18,30, al Culture Concept Store del museo archeologico regionale Antonino Salinas (piazza Olivella, 24).

Negli spazi del museo, gestiti da CoopCulture, l’autrice accompagna i lettori alla scoperta del mondo del vino, tra leggende metropolitane che da sempre accompagnano gli incubi di rivenditori e sommelier, figura professionale importante per la comunicazione del vino, ma sempre più legata ad un immaginario formale e a schemi linguistici improbabili, tanto da farne spesso oggetto di satira e parodia.

Scandagliando gli episodi più esilaranti e gli equivoci più frequenti in cui ricadono i consumatori si trae lo spunto per sorridere, fare luce sugli errori più comuni e umanizzare la figura del sommelier, spogliandolo dalle sue vesti formali ed ingessate ed avvicinandolo al consumatore, dal quale è comunque unito dalla comune passione per il vino.

Leggete e bevetene tutti è, dunque, un vademecum essenziale, scritto con passione, utile per gli amatori del vino ma anche per chi lo serve, per chi si avvicina per la prima volta e per chi si considera intenditore in materia. L’autrice dialoga con Marco Amato, antropologo, fotografo e astrologo. Ingresso libero fino a esaurimento posti