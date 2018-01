Concerto di Renato Scozzari al Modwear, sul palco anche il nuovo album

Sabato 13 gennaio al Modwear di Palemo, Renato Scozzari presenta il suo ultimo album "In the middle of the universe" con un mini concerto a partire dalle 17.

È uscito venerdì 5 Gennaio In The Middle of the Universe, il nuovo album di Renato Scozzari, musicista, cantante e tastierista palermitano con già all’attivo quattro album (tre album strumentali : “Songs for Benny” de 2011, “Dune” del 2012, “Eja” del 2013 e uno di inediti in lingua italiana: “Adesso canto” del 2015) e verrà presentato al pubblico Sabato 13 Gennaio, alle 17, presso il ModWear, (via Roma 377) durante un’intervista condotta da Filippo Messina, direttore dell’Associazione Altroquando.

L’album, contenente 9 brani e distribuito dalla Tronos Digital, è un viaggio all’interno di atmosfere musicali Pop Dance e hanno come tematica principale il futuro dell'umanità che andrà ad abitare altri pianeti e altri sistemi solari, con una consapevolezza e una maturità finalmente raggiunte. Solo l'amore universale porta allo sviluppo proprio dell'essere umano nel mezzo dell'universo.

Per la realizzazione dei testi il musicista si è avvalso della collaborazione di due autori stranieri, l’inglese Maurice Vent e il francese Lukas Dunoche. L’album è stato composto e suonato interamente da Renato Scozzari, fatta eccezione per Living in Galaxy, brano in cui a suonare c’è chitarrista Carlo Mineo. Durante il tour di presentazione l’artista di farà accompagnare dai musicisti Piero Vizzini alla batteria, Carlo Mineo alla chitarra e Maurizio Puglisi al basso, membri della Renato Scozzari Band.

Renato Scozzari, cantante e tastierista palermitano, oltre ai quattro album precedenti ha pubblicato due singoli: Heladoflamenco per il mercato spagnolo e “Snowing on the Cities” per il mercato americano. Ha avuto varie esperienze come strumentista in eventi live sia all'estero che in Italia e ha partecipato a numerosi progetti musicali in collaborazione con altri artisti. Ha composto e arrangiato anche colonne sonore per film. Attualmente propone le sue composizioni inedite con il suo gruppo Renato Scozzari Band. Contemporaneamente, suona con il gruppo Mood Band un repertorio di cover internazionali