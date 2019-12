"Ore diciotto in punto", alla Rai la presentazione dell'album con le musiche del film

Sabato 14 dicembre alle 21:00 all’auditorium Rai di Palermo in viale Strasburgo 19 sarà presentato il cd: “Original Soundtrack - Ore Diciotto in Punto - musiche di Francesco Di Fiore”.

Si tratta della pubblicazione discografica edita da Zefir Records della colonna sonora del film omonimo di Giuseppe Gigliorosso. Per l’occasione sarà proiettato il film. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Zefir Records è una nota etichetta discografica olandese specializzata in musica classica e contemporanea con sede a Middelburg. Francesco Di Fiore registra e pubblica in esclusiva per Zefir Records. A sei anni di distanza dall’uscita nelle sale Ore Diciotto in Punto torna in evidenza con l’edizione discografica della colonna sonora.

Francesco Di Fiore, pianista e compositore palermitano, è l’autore della colonna sonora originale nonché esecutore al pianoforte insieme ad altri noti musicisti. L’eccellente risultato dell’operazione è appunto dovuto al coinvolgimento di artisti di spicco di respiro internazionale come Giovanni Sollima, GliArchiEnsemble e Oriana Civile. Le registrazioni originali curate da Maurizio Curcio (che ha anche masterizzato l’intero lungometraggio) sono state rimasterizzate per la versione discografica da Jakko van der Heijden.

Saranno presenti con il regista Giuseppe Gigliorosso, Francesco Di Fiore e Oriana Civile, alcuni membri del cast e musicisti che hanno partecipato alla realizzazione del film. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.