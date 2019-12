"Donare per amore", ecco il calendario 2020 della Lega del Cane

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La sezione di Palermo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane organizza:

Presentazione del calendario 2020 " Donare per Amore" Domenica 15 dicembre ore 20:00

Dèjàvu V.le Strasburgo 38, 90146 Palermo

20:00 Presentazione calendario e Aperitivo

Quota aperitivo: 12,00 euro a persona.

La metà del ricavato sarà donato al Rifugio del Cane Abbandonato della Favorita.

Vi aspettiamo per mostrarvi il nostro nuovo calendario dedicato ai nostri cagnolini e a tutto quello che abbiamo potuto realizzare negli anni grazie al VOSTRO contributo! Gusteremo inoltre un ottimo aperitivo ricco di tante pietanze diverse, compresi piatti VEGANI E VEGETARIANI.

Ringraziamo di cuore i gestori del “Dèjàvu Cafèbistrot” per la disponibilità e solidarietà nei nostri confronti.



Cari amici animalisti,

siamo lieti di invitarvi alla presentazione ufficiale del nostro Calendario 2020, dal titolo "Donare per Amore".

In collaborazione come sempre con la nostra amica fotografa Barbara Faludi https://www.facebook.com/barbarafaludiphoto/?fref=ts che ha realizzato gli scatti.

Il 2020 sarà l’anno dei nostri cagnolini,unici protagonisti dei 12 scatti realizzati.

Ogni mese vi sveleremo un po’ dei “nostri numeri” per darvi l’idea di tutto quello che siamo riusciti a realizzare negli ultimi anni grazie alla generosità dei sostenitori.

Ad esempio quanti croccantini sono stati distribuiti, terapie somministrate, lavori di manutenzione eseguiti, pulizie della struttura effettuate, ore di volontariato, adozioni, eventi, campagne di sensibilizzazione portate a termine e tanto altro ancora.



Volete saperne di più? Allora continuate a seguire l’evento e sarete sempre aggiornati!

Vi aspettiamo in tantissimi, per aiutare in modo concreto, i 170 cani ospiti del Rifugio del Cane Abbandonato della Favorita.

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE PER L’APERITIVO