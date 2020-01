"L'assassina" e "Tutto è (più o meno) relativo", doppia presentazione alla Libreria del Mare

Sabato 11 gennaio alle 17.30 doppio appuntamento alla Libreria del Mare in via Cala, 50, a Palermo, con la presentazione dei libri “L’assassina” di Marina Caserta (medico e scrittrice) e “Tutto è (più o meno) relativo" di Fabio Gagliano (medico e scrittore).

L’assassina di Marina Caserta

Roma, Italia: una donna uccide un uomo con un iniezione letale. Entrambi sono Facilitatori e lavorano per una Organizzazione che ha ramificazioni in tutto il mondo. Wolf Creek, Montana: due anni dopo muore in un incidente il giudice Harper. Il vicesceriffo McDonnel non è del tutto convinto che sia davvero un incidente: troppe persone avevano interesse a fare tacere il giudice, impiegato in una causa di risonanza nazionale. E il passato del giudice non è privo di ombre.

Lo sceriffo Halifax, in malattia dopo un gravissimo incidente che lo ha menomato nel corpo e nello spirito, deve tornare al lavoro per fornire il suo prezioso contributo alle indagini





Tutto è (più o meno relativo) di Fabio Gagliano

Lampedusa 2016. Nel canale di Sicilia si avventurano precarie imbarcazioni cariche di profughi provenienti dall’Africa e gli incidenti e i naufragi sono all’ordine del giorno. Molti naufraghi sono salvati grazie all’Operazione Triton che vede diverse navi europee coinvolte nelle operazioni di salvataggio. Durante una di queste operazioni viene salvato un misterioso personaggio che sembra non avere nulla a che vedere con i migranti. Sono un mistero la sua identità e la sua provenienza. Quando il commissario Edoardo Amaldi e la psicologa Serena Di Francesco cercheranno di dare una risposta ai misteri che circondano l’uomo, dovranno districarsi fra superpotenze, servizi segreti e cinici scienziati.

