Mini live e presentazione in anteprima del nuovo album, Herself alla Feltrinelli

Il 4 ottobre alle ore 18, Herself sarà a La Feltrinelli per un mini live acustico e per la presentazione in anteprima del nuovo album "Rigel Playground”. L’album verrà pubblicato da Urtovox il prossimo 19 ottobre e distribuito da Audioglobe. E' stato anticipato il 7 settembre dal singolo e dal video di “The Beast of Love” featuring Jonathan Donahue (cantante dei Mercury Rev). Presenterà l’incontro Ernesto Tomasini, attore e musicista di respiro internazionale. Ha collaborato in musica con nomi del calibro di Anthony and The Johnsons e Brian Eno. Come attore televisivo e cinematografico ha partecipato a grossi progetti per la BBC e la Universal Pictures, diretto da registi come Alfonso Cuarón e Peter Hewitt

Herself è una delle creature del polistrumentista Palermitano Gioele Valenti, molto attivo negli ultimi anni nella scena neopsichedelica nordeuropea in diverse formazioni (JuJu, Josefin Ohrn, Lay Llamas). Il lavoro di Herself viene salutato dalla critica, sin dagli esordi in casa Jestrai (prima label dei Verdena), come un armonico meeting tra Sparklehorse, Gravenhurst e Will Oldham. Con un pugno di dischi alle spalle, il songwriting di Gioele Valenti sa di folk apocalittico a bassa fedeltà, derive crooner e pop adamantino, e sebbene affondi le sue radici nella tradizione della forma canzone, la sua musica osa spesso nel territorio di una sperimentazione sottile ed equilibrata.

Il nuovo Rigel Playground predispone l’ascoltatore per un viaggio di folk cosmico, in cui gli inglesismi della tradizione si sposano con una vena alt, come se Beatles e Sparklehorse incontrassero i tormenti di Nick Drake e l’intimismo di un Mike Scott. Avvezzo da sempre alle collaborazioni (neglianni, Amaury Cambuzat degli Ulan Bator, John Fallon dei The Steppes, Capra Informis dei Goat ecc…), ospite illustre in questo disco c’è Jonathan Donahue, singer degli americani Mercury Rev, band di assoluto rilievo nell’indie internazionale, che oltre ad aver prestato la voce sul singolo The Beast of Love, ha - a detta dello stesso Herself - informato l’essenza dell’intero disco. Non a caso, i Mercury Rev hanno scelto Herself per accompagnarli durante il loro tour italiano che avrà luogo in settembre.