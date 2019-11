"I miei capelli", un albo illustrato per bambini e non solo: la presentazione a Villa Niscemi

Venerdì 15 novembre alle ore 16,30 a Villa Niscemi, Sala Mascalcia, presentazione “I Miei Capelli”, albo di Sara Favarò, illustrato da Lilly Masi, pubblicato da Ex Libris Edizioni. Parteciperanno alla manifestazione, che gode del gratuito patrocinio del Comune di Palermo, il Sindaco Leoluca Orlando, il consigliere comunale Giulio Cusumano, le psicologhe Iva Marino e Rosaria Vinciguerra, l'autrice e l’editore Carlo Guidotti.

“Una favola per riflettere, per capire quanto, talvolta, non siamo in grado di apprezzare ciò che abbiamo. – dichiara l’autrice Sara Favarò - Solo la mancanza di qualcosa di cui siamo beneficiari, e che spesso nemmeno ci accorgiamo di avere, può aiutarci a comprendere il suo valore. Ho scelto di esprimermi tramite “Albo illustrato” perché questo esige un linguaggio incisivo, breve e semplice. Questo tipo di pubblicazione utilizza un doppio linguaggio: quello scritto e quello illustrato. Entrambi, anche se accomunati, devono avere una propria forza narrativa".

L’Albo, a quattro voci narranti, presenta tre ragazze che, pur avendo i capelli, sono scontente e inseguono vacui desideri, fin quando non incontrano la quarta protagonista. Sarà un incontro scioccante che le indurrà alla riflessione e alla consapevolezza di realtà di cui, prima, non si accorgevano. Un albo illustrato che, di certo, non è solo per i bambini.