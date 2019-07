Prende il via l'evento poetico estivo Calici di poesie 2019 a Isnello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo il successo della prima edizione di Calici di Poesie a Isnello ritorna il 5 luglio 2019 alle ore 21.30, la seconda edizione dell'evento poetico. Anche quest'anno saranno sei i poeti che faranno parlare le loro poesie e parleranno di se, nel magnifico scenario di Via S. Giovanna d'Arco nel paese madonita. Poesia e arti vari sotto il cielo di Isnello si alterneranno in questo evento inserito nell'estate isnellese ideato e condotto, lo scorso anno, dal poeta palermitano Antonino Schiera, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Isnello. Quest'anno la manifestazione si avvale della collaborazione di Luciana Cusimano, presidente dell'Associazione Amici del Museo Civico di Castelbuono. Le date previste sono il 5, 12, 19 Luglio ed il 7, 16, 30 Agosto. I poeti protagonisti sono nell'ordine Maria Rosa Gentile, Biagio Balisteri, Cinzia Pitingaro, Mario Chichi, Roberto Crinò, Letizia Tomasino. Si inizia pertanto il 5 luglio alle ore 21.30 con la poetessa isnellese Rosa Maria Gentile con la partecipazione dell'attore siciliano Enzo Rinella. I poeti intervenuti lo scorso anno furono: Francesca Luzzio, Nicola Romano, Emanuele Drago, Francesco Ferrante, Gino Pantaleone, Lavinia Alberti.