MigrArti, una nuova edizione del premio tra teatro, danza e musica ai Cantieri Culturali

Palermo, città della cultura e dell'integrazione, ospita l’edizione "Premio MigrArti Spettacolo 2018" che si svolge dal 23 al 25 novembre, giorno della premiazione di uno dei cinque progetti di teatro, danza e musica giunti alla selezione finale provenienti da tutta Italia.

Il progetto MigrArti, promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), intende valorizzare la pluralità e il dialogo tra le diverse culture presenti in Italia, attraverso il coinvolgimento delle comunità di immigrati stabilmente residenti in Italia, con particolare attenzione ai giovani di seconda generazione. La presentazione alla stampa, venerdì 23 novembre, alle ore 16.30, presso la sala Don Rocco Rindone del Centro Salesiano Santa Chiara è stata anche occasione di un incontro dibattito a cui hanno preso parte: Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo; Andrea Cusumano, Assessore alla Cultura; Alessandro Pontremoli, rappresentante della giuria; l'attore Jonis Bascir, Ibrahima Kobena, Anna Maria Rita Culotta, padre Enzo Volpe.

I progetti in gara sono: Maqeda (Bologna), AMUNI’ 2.0 - Volver (Palermo), Dimmi ep extended play (Arezzo), Discrimigrazioni (San Casciano Val di Pesa - FI), Il sigillo (Pisa). Gli spettacoli andranno in scena ai Cantieri Culturali della Zisa il 23 e 24 novembre (sala Perriera e sala Tre Navate). L’ingresso è libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti. La premiazione finale, domenica 25 novembre, ore 10.30, si svolgerà presso l’Ecomuseo del Mare Memoria Viva - Ex Deposito delle Locomotive Sant’Erasmo (via Messina Marine, 27). I premi consegnati sono opera di Francesco Duccio, ebanista di Lampedusa, realizzati con i legni dei barconi dei migranti.

"Aspettando il Premio MigrArti", sezione che ha anticipato il Premio, dal 21 al 23 novembre ha coinvolto alcune scuole di Palermo con incontri, laboratori, spettacoli e proiezioni video aperti al pubblico, con l'obiettivo di sensibilizzare al tema della migrazione. Il "Premio MigrArti Spettacolo 2018" fa parte del cartellone ufficiale di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018; l'organizzazione della manifestazione è curata dell'associazione "La Coccinella onlus".