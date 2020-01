Una serata per Enzo Randisi, al Miles Davis jazz club un premio dedicato vibrafonista

Una serata tutta per Enzo Randisi. A 85 anni dalla sua nascita, se fosse ancora vivo. Nona edizione del premio dedicato al grande vibrafonista il 16 gennaio alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Il premio sarà dato a un artista siciliano che si è distinto durante la sua carriera per originalità, impegno e talento. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l'aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione.