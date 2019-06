Efebo d'Oro, al De Seta la nuova edizione del premio internazionale di cinema e narrativa

Si terrà a Palermo presso il Cinema De Seta, dal 14 al 19 ottobre, la 41a edizione dell'Efebo d'Oro, Premio Internazionale di Cinema e Narrativa. Il Premio, nato per sottolineare gli intensi rapporti di scambio tra cinema e letteratura, nel corso degli anni è divenuto un vero e proprio festival di cinema e scrittura.

Due le sezioni a concorso che saranno presentate durante i 6 giorni di programmazione: la sezione dei film tratti da opere letterarie, in competizione per l'Efebo d'Oro, e quella delle opere prime o seconde che partecipano all'Efebo Speciale. Ad assegnare l'Efebo d'Oro sarà la giuria composta da Yervant Gianikian (artista), Wilma Labate (regista), Egle Palazzolo (presidente del Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema), Clara Sanchez (scrittrice) e Alessio Vassallo (attore); mentre a Ludovico Caldarera (attore), Nicoletta Romeo (produttrice e co-direttrice del Trieste Film Festival) e Francesca Martinez Tagliavia (docente Accademia di Belle Arti di Palermo) spetterà giudicare le opere in lizza per l'Efebo Speciale.

L'Efebo d’Oro è organizzato dal Centro di ricerca per la narrativa e il cinema, ed è realizzato con il contributo del Ministero dei Beni Culturali, Direzione Generale Cinema; Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei – Cinema e Audiovisivo; Comune di Palermo. Main Sponsor Banca Popolare Sant’Angelo.