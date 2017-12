Premio "Azzurri d'Italia" a Villa Niscemi: i riconoscimenti ai migliori atleti dello stivale

Villa Niscemi ospiterà venerdì 22 dicembre, alle ore 11, la settima edizione del “Premio Azzurri d’Italia”, manifestazione organizzata dalla delegazione regionale dell’Associazione Atleti Azzurri ed Olimpici d'Italia. Riconoscimenti saranno consegnati ad atleti, dirigenti, tecnici, giornalisti ed imprenditori che si sono distinti nell’anno che si avvia a conclusione.

Saranno premiati anche sei studenti dell’Istituto Comprensivo “Maredolce” di Palermo che , insieme ad altri compagni, si sono cimentati in elaborati grafico-pittorici sul tema dei 'Valori dello sport'. Gli alunni dell’unica Scuola media ad indirizzo sportivo della città hanno incontrato nei giorni scorsi Maria Tranchina, ex campionessa italiana assoluta e campionessa del mondo master di lancio del martello, Luca Moncada, 6 volte campione del mondo di canottaggio, Antonio Selvaggio, olimpico a Los Angeles, ed il socio onorario degli Azzurri d’Italia, Vittorio Di Simone. Gli ex campioni hanno raccontato le loro esperienze di vita sportiva interagendo con i ragazzi.

L'incontro, che rientra nell’ambito del progetto “I giovani incontrano gli Azzurri”, è stato possibile grazie alla collaborazione del dirigente scolastico, Vito Pecoraro, e dei docenti di scienze motorie, Vincenzo Galante e Sergio Gambino.