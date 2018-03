"Le perle del Mediterraneo", al Mercato Excelsior il premio a Simonetta Agnello Hornby

Le PerLe del Mediterraneo al Mercato Excelsior: mercoledì 7 marzo alle ore 20 Sikelia premia le donne. Nella prima edizione il premio sarà consegnato alla scrittrice Simonetta Agnello Hornby.

Un premio dedicato all’universo femminile, alle donne speciali che con il loro operato si sono distinte nel campo artistico, professionale, sociale, politico e nella vita. Grandi donne che hanno dato importanti contributi alla società in cui viviamo. Donne attente in famiglia e professioniste nel lavoro. Ed è a loro che l’associazione Sikelia, presieduta da Sara Favarò, con il patrocinio del Comune di Palermo, assegnerà il premio “Le PerLe del Mediterraneo”.

La serata, con musica e premiazioni, si terrà mercoledì 7 marzo alle ore 20 presso il Mercato Excelsior in via Lucifora 9 angolo via Cavour (sopra Feltrinelli). Nella prima edizione il premio sarà consegnato alla scrittrice Simonetta Agnello Hornby; alla presidente della Commissione Cultura dell’Automobile Club Palermo, Costanza Afan de Rivera Costaguti; al mezzo soprano Irina Pererva; all’imprenditrice Liliana Venuti diplomata alla scuola dell'arte di Lugano e specializzata in design del tessuto; al console generale del regno di Marocco, Fatima Baroudi.

Tutte donne vissute all’estero ma che all’Italia hanno donato la loro professionalità e la loro arte. Ospiti della serata il Coro Pontis Mariae diretto dal Maestro Tony Caronna. Al pianoforte Roberta Oliveri e Micol Caronna; ai violini Gioel Caronna e Emmanuel Caronna; il soprano Marta Favarò. Durante la serata il pubblico potrà assistere in anteprima anche ad un estratto dello spettacolo “Viva Palermo e Santa Rosalia” di e con Sara Favarò, con il sopranista Alessio Scarlata e il soprano Marta Favarò, che si terrà il 7 aprile presso il teatro Lelio. Ingresso gratuito.