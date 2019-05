Striscia lo striscione, al centro commerciale Forum la premiazione del concorso

Venerdì 10 maggio al Multisala UCI Cinema del Centro Commerciale Forum Palermo si svolgerà la premiazione del concorso Striscia lo Striscione.

Nell’ambito dell’edizione 2019 della Corri StraPapà per Telethon, l’Acsi Sicilia Occidentale ha bandito un concorso grafico che ha avuto come finalità principale quella di contribuire ad avvicinare i ragazzi al territorio e allo sport in modo creativo e di promuovere l’innalzamento della coesione sociale ed i legami comunitari offrendo una possibilità di espressione libera ed autentica.

Nella pagina Facebook ufficiale dell’Acsi Sicilia Occidentale sono stati inserite le foto degli striscioni che in pochissimi giorni hanno ricevuto centinaia di like. Al voto della rete si unirà quello della giuria di esperti, formata da insegnanti del liceo artistico “Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara”. I vincitori saranno svelati durante la premiazione che avrà inizio alle 10. Durante l’incontro sarà resa nota anche la cifra che l’Acsi devolverà a favore della Fondazione Telethon.