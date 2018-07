Concorso nazionale di poesia "Il Viaggio", la premiazione a Termini Imerese

Promosso da BCsicilia e dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani, e in collaborazione con FIJET Italia, si terrà sabato 7 luglio 2018 alle ore 17,30, nel Salone delle feste del Circolo Margherita, in piazza Duomo (ingresso Via M. Tullio Cicerone, 22) a Termini Imerese, la cerimonia di premiazione della 1° Edizione del concorso nazionale di poesia “Il Viaggio”.

Il tema andava interpretato liberamente, come cammino fisico, di viaggio nel territorio, realmente effettuato o inventato, o percorso interiore, di approfondimento personale, morale, spirituale, educativo. Dopo i saluti di Giacinto Lo Faso, Presidente Circolo Margherita, e la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia, avverrà la consegna dei premi ai componimenti poetici che si sono aggiudicati la vittoria, a giudizio della giuria, nelle due sezioni indicate nel bando del concorso: poesia in lingua italiana e poesia in lingua siciliana. Per entrambi le sezioni sono previsti al primo classificato il premio di Euro 400,00, al secondo classificato un weekend in agriturismo sulle Madonie e al terzo una scultura realizzata dall’artista Pietro Di Giovani. Gli intermezzi musicali saranno a cura della pianista Maria Antonella Liberto, mentre la lettrice dei componimenti sarà Giusy Giardina. Nel corso della serata saranno assegnati altri riconoscimenti. Il Premio speciale FIJET, Italia, Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme, al giornalista cefaludese Enzo Cesare. Consegnerà il riconoscimento Giacomo Glaviano, Presidente nazionale FIJET Italia. Inoltre il Premio BCsicilia per la cultura 2018 a Rosalba Panvini già Soprintendente di Siracusa e Ragusa. Consegnerà il riconoscimento Rita La Monica, Vice Presidente regionale BCsicilia. Hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione l’Agriturismo Casalvecchio di Geraci Siculo e Il Pane di Castellana Sicula.