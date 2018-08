Pranzo di Ferragosto con vista piscina da Homi Country Retreat

Mercoledì 15 agosto dalle 10 si comincia a festeggiare il Ferragosto da Homi Country Retreat di Partinico con un pranzo dal sapore inconfondibile, con vista piscina.

Il ristorante ha sede in via Madre Teresa di Calcutta, 75 Partinico. Il pranzo, preparato dallo chef Luciano Saladino, prevede: Antipasto: tentacoli di polpo croccante in crema di capperi al latte di farro. Primo: anelletti di ferragosto al ragù di mare datterini e la loro bisque. Secondo: turbante di orata in oliocottura alle erbe officinali. Dessert. la panna cotta al croccante di mandorle.

Contatti e prenotazioni: 3290241690 - 3406161873‬.