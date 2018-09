La domenica italiana a tavola, il pranzo della tradizione all'Osteria Armetta

Ritornare al passato per apprezzare il presente: è questo il messaggio della "Domenica italiana" pensata dall'Osteria Armetta: un pranzo tradizionale a basso costo, ma di grande qualità, per riportare le famiglie a godere della buona cucina e delle passeggiate nel centro della città, tra palazzi nobiliari e antiche chiese. Si ritorna quindi all'atmosfera degli anni '70 con piatti tipici della vecchia tradizione palermitana di quando le famiglie si riunivano per consumare il pranzo al ristorante e i piatti più buoni erano quelli delle nonne e delle zie.

Ecco la proposta dell'Osteria Armetta per domenica 30 settembre, a partire dalle 12.30 in poi. Antipasti: il coppo dei fritti completo con arancinette, panelline, crocchè, broccoli in pastella, caciocavallini in carrozza, cotolettine di melanzana. Caponata e involtini di melanzane. Primi Piatti: pasta con le sarde e timballo di anelletti al forno alla palermitana. Secondi piatti: grigliata di carne con salsiccia, mangia e bevi e stigghiola, baccalà fritto. E per concludere, un bel cannolo full size e un ottimo caffè. Il tutto all'incredibile prezzo di 16 euro a persona (acqua e vino esclusi). E per i più piccoli? C'è un menù ridotto sicuramente di loro gradimento: pasta al forno, cotoletta di vitello con patatine fritte e bibita. Il menù bimbi ha un costo di 10 euro. E' consigliabile la prenotazione. Tutte le pietanze offerte nel menù della domenica sono fresche.