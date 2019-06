Moda, arte e anche musica: a Sanlorenzo Mercato arriva il Pop Up Market Sicily

Una carovana variopinta di artisti, musicisti, designer, artigiani, stilisti e creativi di ogni genere, accuratamente selezionati tra le migliori proposte di tutta la Sicilia. Arriva a Palermo Pop Up Market Sicily che per la prima volta porta tutta l’anima del design catanese a Palermo, con un format che ha già conquistato migliaia di persone. L’appuntamento è a Sanlorenzo Mercato a Palermo, il 21, 22 e 23 giugno, per tre giorni di esposizioni, postazioni di artigiani, laboratori, djset e spettacoli che mischiano le migliori energie delle due principali città siciliane.

E per celebrare questo inedito matrimonio tra Palermo e Catania, via alla sfida delle sfide che accompagna da sempre, in modo ironico, l’antagonismo culinario tra le due sponde siciliane: arancina contro arancino. Lo “scontro” diventa un pretesto per celebrare l’eccellenza siciliana in un confronto diretto tra le due ricette. Una doppia postazione ad hoc sarà allestita sotto il porticato del Mercato e consentirà con un ticket unico di assaggiare entrambe le pietanze e votare la propria preferita in una sfida all’ultimo morso: da un lato la tradizionale arancina “alla carne” palermitana, tonda, grossa, con ragù, preparata dalla friggitoria di Sanlorenzo Mercato. Dall’altra l’arancino “a punta” tipico dell’area etnea, in questo caso nella versione prestigiosa di Uzeta bistrò siciliano, con vastedda, pistilli di zafferano e grani antichi siciliani.

Anche a Palermo Pop Up Market Sicily offre la migliore selezione di abbigliamento disegnato da giovani stilisti, produzioni indipendenti e vintage, accessori handmade, riciclo creativo, modernariato, oggetti da collezione, libri e illustrazioni, design e arte, tutto rigorosamente "Made in Sicily". Ad accompagnare le postazioni e la sfida gastronomica, anche un calendario di djset d’alta scuola con alcuni tra i migliori performer del territorio che si daranno il cambio alla consolle nel corso dei tre giorni. Ma anche il concerto live dei Colpa d’Alfredo – tributo a Vasco Rossi (venerdì), e lo spettacolo di cabaret di Ernesto Maria Ponte (domenica) accompagnato da Clelia Cucco sul palco esterno del Mercato.

Nella tre giorni, spazio per i bimbi con gli appuntamenti di Pop kids Club, l’intrattenimento per i più piccoli a cura di Pop Up. Ma anche le presentazioni dei libri della “iena” Matteo Viviani (La crisalide nel fango – Pickwick) e degli youtuber “Il Matricomio” (La misura dell’amore – De Agostini).

Pop Up Market Sicily nasce 2012 come contenitore "Made in Sicily", un viaggio in un’isola felice, dove si sposano colori suoni sapori ed emozioni, un format tutto siciliano che si apre e si chiude (da qui il nome Pop Up) a seconda del luogo che “conquista”. A poco a poco, diventa un vero e proprio evento, aggiungendo ai makers, djset, art, food & beverage, e riesce in poco tempo ad avere un grande seguito, diventando uno dei 4 market più importanti in Italia. Viene pubblicato su importanti magazine come Glamour, Vanity Fair, La Repubblica, Vogue, e sui più prestigiosi fashion blogs. Avanguardia e tradizione si fondono dando vita ad un melting-pot nato nella barocca Catania, svolgendosi una volta al mese in location storiche abbandonate o sconosciute sempre diverse in Sicilia. Un mix tra vecchio e nuovo, antico e moderno, tradizione e sperimentazione, sono la base di una Sicilia come terra piena di risorse, con le eccellenze che meritano di affacciarsi al mondo.

Il programma dei tre giorni

Venerdì 21 giugno

17.30/19.30 Paolo Scancarello

19.00 Presentazione libro della “Iena” Matteo Viviani

19.30/22.00 Nunzio Borino

22.00/00.00 Colpa D’Alfredo | Vasco tribute band [live]

Sabato 22 giugno

17.30/19.30 Alessandro Taormina

19.30/21.30 Danilo Juke Giucastro

21.30/00.00 Giuseppe Reina

Domenica 23 giugno