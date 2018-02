MyEs Palermo ha accesso esclusivo al teatro Politeama!!! Vieni per un tour speciale con una guida in Inglese. Incontriamoci al teatro Politeama alle 9:45.

MYES Palermo has exclusive access to Politeama Theatre. Come join us for a special tour with an English speaking tour guide. Meet us outside Politeama Theatre at 9:45am.