Al Politeama spunta un campo da basket: mini atleti invadono il centro

Duecentocinquanta atleti in miniatura, dodici società sportive e due campi d’eccezione allestiti davanti al Teatro Politeama. Domani andrà in scena la "12 ore benefica di minibasket", che coinvolgerà centinaia di bambini dai 5 ai 12 anni. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’associazione Laboratorio Zen Insieme.

In programma anche la partecipazione della prima squadra e della giovanile di basket in carrozzina "I Ragazzi di Panormus", esibizioni sportive curate da Malù Fitness e dall’associazione Camminiamo Insieme, da anni attiva sul fronte dell’accoglienza e dell’inclusione sociale. Per l’intera giornata, anche i bimbi non iscritti alla manifestazione potranno provare a fare canestro e palleggiare.