"Libero di esprimermi", appuntamento per bambini alla Modigliani Experience

Nuova iniziativa collaterale, promossa da Officina Ballarò e curata da Polifonie d’arte, nell’ambito della mostra “Modigliani Les Femmes Multimedia Experience” in corso a Palazzo Bonocore, a Palermo.

Sabato 17 febbraio alle 11, Polifonie d’arte Kids - “Libero di esprimermi” con lo stile di Amedeo Modigliani, atelier infantile a cura di Alessia Misiti. Si tratta di uno degli incontri che vedranno i bambini coinvolti nell’osservazione delle opere originali di Amedeo Modigliani, ma anche di quelle in digitale per una prima educazione all’arte. Un altro passo sarà quello di creare un clima di osservazione su una opera condivisa e contemplare colori, forme, espressioni e volti. Si farà notare ai bambini la similitudine dei tratti ricorrenti dei visi del Modigliani, riproducendo il tutto su fogli A4 telati con lapis, matite colorate e cere. Si creerà, infine, una “circle time”, dedicata alla bellezza delle opere prodotte dai bambini. L’attività è riservata a bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni. Per i soci kids di “Polifonie d’arte” l’attività sarà gratuita, mentre per i non soci è previsto un contributo di 5 euro.

“Polifonie d’Arte” è un’associazione culturale con sede centrale in Abruzzo e sedi in Puglia, Sicilia e Marche, con una fitta rete di intese e collaborazioni. Organizza laboratori, master, mostre, concerti, presentazioni editoriali ed eventi culturali. E’ una realtà del tutto nuova che nel 2018 ha svolto un notevole programma a Palazzo De Gregorio, alla Casa Museo di Palazzo Mirto, alla Real Fonderia alla Cala, alla chiesa di S. Giuseppe dei Teatini, al Bistrò del Teatro Massimo e al Magneti Cowork di Palermo. La fitta attività degli eventi ha donato Arte e Bellezza a tutti i fruitori che hanno goduto della visione di ordine e armonia artistica ma anche di forme diverse di Bellezza esplicita. Ad avere dato vita a “Polifonie d’arte” sono Gino Pantaleone e Maria Alessia Misiti, rispettivamente direttore artistico e fiduciaria territoriale di Palermo.

Mostra fino al 31 marzo 2019 - Orari: dal lunedì (lunedì mattina chiusura pomeridiana con apertura ore 14) al giovedì e la domenica 10 - 20.30; Venerdì e sabato 10 - 22.30 (ultimo ingresso trenta minuti prima della chiusura). Produzione: Navigare Srl. Biglietti – Intero: € 12; Ridotto: € 10 per over 65 anni, forze dell’ordine, vigili del fuoco, personale docente ed educativo Ministero Pubblica Istruzione; € 8: universitari, ragazzi fino a 18 anni e convenzioni; € 5: visita scuole. Gratuità: bambini fino a 8 anni, disabili con accompagnatori. La biglietteria chiude trenta minuti prima dell’orario di chiusura.