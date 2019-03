Santa Flavia, una mattinata di educazione per ripulire la spiaggia dell'Aciddara dalla plastica

Nell'ambito del Progetto del WWF Italia Natura #PlasticFree sabato 9 marzo 2019 alle ore 10 presso la Spiaggia Aciddara del Comune Di Santa Flavia il Wwf Sicilia Nord Occidentale insieme alle associazioni locali, i cittadini e in collaborazione con l'amministrazione comunale effettuerà una mattinata di educazione ambientale in spiaggia durante la quale sarà effettuata la raccolta della plastica che si è arenata sulla bellissima spiaggia del litorale palermitano.

Si invitano cittadini, residenti e non a venire muniti di un paio di guanti e di tanta buona volontà per dimostrare che cambiare si può. Portate i bambini! Sono loro che salveranno questa nostra madre terra. Durante l'evento saranno comunicate le azioni del WWF contro la plastica, la nuova peste del nostro secolo che ammorba i mari, l'ambiente e la natura. La guerra contro la plastica è iniziata... basta poco per vincerla ! Arruolati nell'esercito di chi ama la natura e l'ambiente. Vieni anche tu !

Per raggiungere la spiaggia da Palermo: uscire dall'autostrada svincolo Casteldaccia e ritornare dalla statale SS113 verso Palermo, dopo l'hotel Zagarella a pochi centinaia di metri c'è l'ingresso del cimitero di Santa Flavia. Parcheggiare nel piazzale antistante il cimitero e recarsi a piedi nella spiaggia.