A Terrasini arriva per la prima volta la pista sul ghiaccio: da Capodanno si pattina

A Terrasini è iniziato questa mattina il montaggio della pista di pattinaggio sul ghiaccio che allieterà le mattine e i pomeriggi di festa che restano di grandi e piccini. La struttura si trova in piazza Duomo, acconto all'albero di Natale "in love", addobbato con cuori realizzati a mano. Si inaugura per Capodanno alle 17 e si va avanti fino al 12 gennaio. Per chi volesse provare l'ebbrezza di pattinare sul ghiaccio sarà possibile farlo dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 24. Si paga 5 euro per mezz'ora e la cifra include assicurazione e noleggio degli scarponi.

L'assessore Vicenzo Cusumano: "Nelle più grandi città il periodo natalizio è caratterizzato dall'apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio. È un momento atteso per le famiglie che possono trascorrere le vacanze in un'attività da fare insieme. Terrasini non vuol essere da meno e abbiamo pensato che questa è una opportunità anche per i commercianti in un periodo freddo in cui la piazza è meno frequentata. Con un solo impegno, quindi, riusciamo a dare respiro a più categorie. Vi aspettiamo numerosi, grandi e bambini!".

